DMG
Els imprescindibles de Bea Roubo
1. Les meves gossetes (Lili i Daisy) convertides en protagonistes d’un conte infantil.
2. Els meus perfums. Cada flascó guarda un record i un estat d’ànim diferent.
3. Les roselles transparents. La prova que la delicadesa també pot ser intensa.
4. El meu primer llibre en anglès sobre l’alegria com a pràctica diària que ha donat peu al projecte d’una fundació.
5. La paleta d’aquarel·les: el lloc on comença tot. Els colors amb què creo transparències, flors i històries.
6. Si només pogués endur-me una cosa imprescindible a una illa deserta, seria això: una clau, un recordatori que, passi el que passi, l’alegria continua sent la clau.
7. La vista des del balcó a Ordino: la dosi diària de silenci.
8. Les persones que m’acompanyen i em donen suport en silenci.
9. Un plat creatiu en un lloc on la taula, la llum i el paisatge també formen part de la recepta.
10. Una llibreta i un bolígraf: aquí neixen els meus assaigs i les idees.