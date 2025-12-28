DMG
Els imprescindibles d'Óscar Ramon
Farmacèutic i mariner. El primer olímpic andorrà de vela. Va participar representant Andorra als Jocs de Barcelona 92 i a Atlanta 96. És farmacèutic al Pas de la Casa i president de l’Associació de Veïns del Pas.
1. Quedar amb els amics sempre és un plaer. I de vacances, encara millor.
2. La farmàcia em ve de família, ja que els pares també són farmacèutics. M’agrada molt cuidar la salut de la gent.
3. La vela, juntament amb el meu germà David, em va permetre viure dos Jocs Olímpics, Barcelona 92 i Atlanta 96, representant Andorra.
4. Em relaxa molt llegir llibres, em transporta a altres llocs.
5. La música és molt important per a mi, n’escolto cada dia, m’agrada descobrir-ne de nova i gaudir.
6. M’encanten els gats, tan independents i amb tanta personalitat. N’he arribat a tenir sis a la vegada!
7. M’encanta viure al Pas de la Casa, amb unes pistes d’esquí de primer nivell. I el millor... la seva gent.
8. Esquio des dels tres anys. M’ajuda a desconnectar de la feina i em reconnecta amb la natura.
9. Cuinar m’agrada sobretot per a la parella, amics i família.
10. Viatjar m’agrada molt. Vull anar a Sud-amèrica i a l’Àfrica