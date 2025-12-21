DMG
Els imprescindibles d'Antoni Rodríguez
Escriptor. Nascut el 1971, fa nou anys que resideix a Andorra, on realitza tallers a diversos llocs, com al servei d’ocupació de Xeridell, i crea jocs de paraules inexistents fins ara.
1. Crear jocs de paraules per als meus tallers de manera artesana: un mico una mica maco, moca un moc a un mac amb un mocador maco. El mac mocat pel mico maco amb un mocador una mica mocat era un mac mec i mocat.
2. La perseverança, ja que gràcies a ella aconsegueixes arribar al cim dels teus objectius.
3. Regalar natura als meus ulls i tranquil·litat al meu cos.
4. Una bona dosi de música.
5. La solidaritat. La gratitud ben aplicada et retorna en grans dimensions. Les bones accions tenen recompensa.
6. Gaudir dels meus fills no té preu.
7. Observar el cel estrellat amb els ulls i amb el pensament.
8. Cuinar i assaborir el plat, perquè: el coc que coc quan coc amb coc, és un coc que coc amb un cocou cogut.
9. Converses en bona companyia i sincera amistat.
10. L’amor pot amb tot, si és la teva ànima bessona.