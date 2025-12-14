DMG

Els imprescindibles de Toni Roca

Cantant. Té 42 anys, és d’Escaldes, i aprèn a cantar i a tocar la guitarra de forma autodidacta. El 2018 crea el grup de música Rumband, present a les festes majors i altres esdeveniments amb temes propis.

Toni Roca

Celina Cedro

1. M’encanta la natura d’Andorra. El millor lloc per inspirar-se i contemplar! 

Natura

La platja.

2. Anar a la platja el més sovint possible i canviar d’aires també és imprescindible per al nostre ànim! 

Les notícies de les xarxes.

3. Xarxes socials. M’agrada escoltar notícies de les xarxes socials perquè és on hi ha més veritat! 

Àpats.

4. Un bon àpat sempre és imprescindible! 

Assaigs amb Rumband

5. Assajar amb el grup i compondre amb Rumband ja no em podria faltar mai! 

Música.

6. Escoltar música tots els dies fa que acompanyis millor la jornada. 

Família.

7. Estar amb la família i jugar amb la meva filla no té preu! 

Cafè.

8. Un bon cafè sempre per començar! 

Regal de la vida.

9. Vida. Dono gràcies cada dia per ser-hi un dia més i pel que tinc! 

Meditació.

10. La meditació, imprescindible per a qualsevol persona. Dona equilibri a la ment.

