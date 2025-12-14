DMG
Els imprescindibles de Toni Roca
Cantant. Té 42 anys, és d’Escaldes, i aprèn a cantar i a tocar la guitarra de forma autodidacta. El 2018 crea el grup de música Rumband, present a les festes majors i altres esdeveniments amb temes propis.
1. M’encanta la natura d’Andorra. El millor lloc per inspirar-se i contemplar!
2. Anar a la platja el més sovint possible i canviar d’aires també és imprescindible per al nostre ànim!
3. Xarxes socials. M’agrada escoltar notícies de les xarxes socials perquè és on hi ha més veritat!
4. Un bon àpat sempre és imprescindible!
5. Assajar amb el grup i compondre amb Rumband ja no em podria faltar mai!
6. Escoltar música tots els dies fa que acompanyis millor la jornada.
7. Estar amb la família i jugar amb la meva filla no té preu!
8. Un bon cafè sempre per començar!
9. Vida. Dono gràcies cada dia per ser-hi un dia més i pel que tinc!
10. La meditació, imprescindible per a qualsevol persona. Dona equilibri a la ment.