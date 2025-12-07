DMG
Els imprescindibles d'Albert Ginestà
Músic i escriptor. Va néixer a Barcelona el 1959, i als 24 anys va fixar la residència a Andorra, on combina la docència amb la composició, la interpretació musical, amb el grup Odara Trio, i l’escriptura.
1. L’Odara Trio, el grup amb qui toco. Amb la Sabela, el Suso i l’Andreu hi ha una complicitat que va més enllà de la música.
2. La platja de Sant Pere Pescador és el lloc on camino i recullo petxines.
3. La guitarra és el meu instrument. M’equilibra i em fa créixer. M’ho dona tot sense demanar-me res.
4. Sempre guardo a prop aquelles persones que considero referents. Alguns en l’àmbit musical són Stravinski, Brouwer i Jobim.
5. La casa d’Aragó s’ha convertit en un projecte vital.
6. La parella és el meu contrapès i la mirada que em recentra quan em disperso.
7. Un bon vi és pecar amb intenció, un petit recordatori que la vida sempre pot ser una mica més intensa.
8. Viatjar en autocaravana, on un món petit es desplega dins d’un altre sovint incomprensible.
9. M’agrada mirar el cel per no deixar mai de fer-me preguntes.
10. Escriure és jugar a crear llocs i personatges, i de vegades jugo amb ells a ser Déu.