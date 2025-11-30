DMG
Els imprescindibles de Marianela Frangella
Cantant. Va néixer a l’Argentina i fa 18 anys que viu a Andorra, on imparteix classes de tècnica vocal i cant. Ha fet centenars d’actuacions i actualment és la vocalista del grup Soulstorm Band.
1. El gloss no pot faltar mai a la bossa de mà. Un toc coqueto que m’encanta.
2. La llibreta és on apunto cada dia frases, idees i fins i tot lletres que se m’acudeixen. És el meu petit univers creatiu.
3. Els auriculars són imprescindibles, perquè escoltar música és una part essencial del dia.
4. La gravadora de veu del mòbil és imprescindible per enregistrar els exercicis vocals i les melodies que sorgeixen durant el dia.
5. La bufanda és la meva aliada per cuidar la veu i protegir-me del fred.
6. El micròfon és el company fidel en cada aventura musical.
7. El Lax Vox, l’aliat en tots els xous. És una part fonamental de la rutina d’escalfament vocal.
8. La meva playlist, perquè la música m’acompanya sempre, vagi on vagi.
9. Les vambes són la primera elecció per moure’m amb llibertat i sentir-me a gust.
10. Tinc una debilitat especial pels perfums, especialment per aquesta fragància, que m’identifica.