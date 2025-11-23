DMG

Els imprescindibles de Júlia Sart

Cantant. Té 24 anys i és d’Ordino, tot i que actualment viu a Barcelona, on estudia al Taller de Músics. Fa tres anys que compon i treballa en projectes propis, mentre porta a terme actuacions al país.

Júlia Sart.

Júlia Sart.

Jordi Solé
1. Cantar forma part de mi i del meu dia a dia des que soc petita.

Cantar

Gent que estimo

2. Un dinar, un sopar o una quedada amb la gent que estimo, és el millor per recarregar piles i ser feliç.

Arcalís.

3. Arcalís és un lloc especial per a mi, ja que he crescut esquiant allà i no hi ha lloc on senti tanta nostàlgia. 

Arrecades.

4. Les arracades són el complement més important per a mi, si me les oblido em sento raríssima. 

El cinema.

5. La millor manera d’acabar qualsevol dia és menjant crispetes al cinema. 

Auriculars

6. Els auriculars els porto sempre a sobre. La música m’acompanya a tot arreu. 

Concert.

7. La música en directe és increïble, i veure qualsevol artista sobre l’escenari sempre és especial. 

Fruits secs.

8. Em considero fan incondicional dels fruits secs, sobretot dels anacards.

La muntanya i els llacs.

9. Una excursió i una remullada en un llac de muntanya dona mil voltes al mar, aquest és un dels motius pels quals em sento afortunada de ser d’Andorra. 

Sortides de sol.

10. L’albada et fa començar el dia amb més energia.

