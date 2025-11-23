DMG
Els imprescindibles de Júlia Sart
Cantant. Té 24 anys i és d’Ordino, tot i que actualment viu a Barcelona, on estudia al Taller de Músics. Fa tres anys que compon i treballa en projectes propis, mentre porta a terme actuacions al país.
1. Cantar forma part de mi i del meu dia a dia des que soc petita.
2. Un dinar, un sopar o una quedada amb la gent que estimo, és el millor per recarregar piles i ser feliç.
3. Arcalís és un lloc especial per a mi, ja que he crescut esquiant allà i no hi ha lloc on senti tanta nostàlgia.
4. Les arracades són el complement més important per a mi, si me les oblido em sento raríssima.
5. La millor manera d’acabar qualsevol dia és menjant crispetes al cinema.
6. Els auriculars els porto sempre a sobre. La música m’acompanya a tot arreu.
7. La música en directe és increïble, i veure qualsevol artista sobre l’escenari sempre és especial.
8. Em considero fan incondicional dels fruits secs, sobretot dels anacards.
9. Una excursió i una remullada en un llac de muntanya dona mil voltes al mar, aquest és un dels motius pels quals em sento afortunada de ser d’Andorra.
10. L’albada et fa començar el dia amb més energia.