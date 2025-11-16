DMG

Els imprescindibles d'Aina Sánchez

Encampadana de 22 anys. Ha estat la cara de la residència artística de La Feréstec amb l’obra ‘22 caixes’, del contacontes de Canillo i de les visites teatralitzades de Santa Coloma.

1. La natura. És l’espai que em transporta a casa i a mi mateixa, perquè em recorda el meu país.

2. Els amics. Estar envoltada de la gent que estimo és felicitat plena, tant en els bons moments com en els no tan bons.

3. Els llibres i una llibreta. M’ajuden a evadir-me i a aprendre coses noves.

4. Pilota de tenis. La porto sempre per destensar quan em fa mal alguna part del cos.

5. Fotografies impreses. M’agrada portar sempre amb mi els records viscuts. Al darrere hi afegeixo un escrit del moment.

6. Espelma. Em remet al descans. Quan n’encenc una em relaxo.

7. Festes de poble. És el moment que em permet retrobar-me amb la meva gent.

8. L’art. És on retrobo la dansa, la música, la veu, la paraula, la poesia i l’activisme: coses indispensables per a mi. 

9. El menjar. En concret el de l’àvia, és un dels plaers de la vida. 

10. Una motxilla. Amb ella he viatjat, viscut aventures, adquirit nous coneixements i conegut altres cultures.

