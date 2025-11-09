DMG
Els imprescindibles d'Albert Font
Escriptor. Escaldenc de 35 anys. Llicenciat en Humanitats i màster en Creació Literària i Edició, ha escrit ‘L’hereu de la mort’ i ‘Titans’.
1. L’Alhambra. Un monument que resisteix ferm a la seva explotació. Quan soc allà, recordo per què soc escriptor de fantasia.
2. Andorra, un matí d’hivern. El lloc on un neix i creix sempre ens acompanya.
3. La Barcelona Academy of Art. Un punt de referència cultural i una joia per dins i per fora.
4. El dipòsit de les aigües de la Ciutadella. Un temple que convida a somiar.
5. La becaina de Sargent. (1906) El quadre que em té el cor robat. Un moment de pau i serenor.
6. Dante. Una escultura de Grzegorz Gwiazda, artista que combina la força amb la sensibilitat.
7. El baró rampant, d’Italo Calvino, on torno quan sento que la meva voluntat trontolla.
8. La platja de Sa Riera. Un racó on he imaginat mons sencers i on va néixer Titans.
9. Llucifer. Un quadre meravellós de Jordi Díaz Alamà. Per al mestre, el pecat més greu era trair els amics.
10. Un lloc anomenat antany. El llibre que més endins m’ha arribat.