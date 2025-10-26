DMG
Els imprescindibles de Núria Pons
Membre de l'executiva de DA i del Comitè Escaldenc. Docent des de fa 40 anys i directora de l’escola francesa de primera ensenyança d’Escaldes. Apassionada de l’esport i enamorada d’Andorra.
1. Remullar-me els peus al llac o al riu quan vaig a la muntanya a l’estiu. Em revitalitza i fa que el dia sigui perfecte.
2. Compartir estones amb les amigues i amics, quan no ho faig, ho trobo a faltar.
3. Estar una estona al sol em recarrega les piles.
4. Escoltar música, em relaxa i em posa de bon humor.
5. Unes ulleres de sol, sobretot a l’estiu, em descansen la vista i estic més còmoda.
6. Un cafè amb gel després de dinar, amb més gel que cafè.
7. Fer esport, m’agrada fer-ne quasi cada dia, és bo per a la salut i em fa sentir bé.
8.Un bon dinar de tant en tant en bona companyia.
9. El mòbil, em permet estar en contacte amb la gent, seguir l’actualitat i llegir articles de diverses temàtiques.
10. Les trobades amb la família per a celebracions o, simplement, al voltant d’un dinar o d’un cafè.