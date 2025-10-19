DMG

Els imprescindibles de Daniel Claret

Director de l'Orquesta Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA). El músic té 38 anys i freqüenta Andorra des dels 13, quan va esdevenir el fundador més jove de l’Orquestra Nacional de Cambra.

Daniel Claret

Daniel ClaretD. C

Jordi Solé
Publicat per
Jordi Solé

Creat:

Actualitzat:

1. El violoncel és un company inseparable. Em fa créixer dia a dia i m’acompanya per ser un dels canals d’expressió més potents de què disposo.

Violoncel

Violoncel

Muntanya

Muntanya

2. Sempre que puc vaig a la muntanya, l’emoció del cim és única.

Projectes personals

Projectes personals

3. La creació de projectes propis és el meu motor i una de les principals il·lusions.

Llibres

Llibres

4. Els llibres són una font de riquesa que m’agrada tenir a prop. M’agrada llegir sobre compositors que estic treballant. 

Tablet

Tablet

5. A la tablet hi emmagatzemo muntanyes de partitures.

Correr

Correr

6. Córrer és la meva meditació en moviment, m’encanta anar-hi al matí.

Familia

Familia

7. Res de tot l’anterior seria possible sense la meva estimada família.

Docencia

Docencia

8. Acompanyar joves músics en un moment clau de la seva formació, sobretot al Conservatori superior de música del Liceu de Barcelona.

Llibretes

Llibretes

9. Les llibretes per anotar tot el que té a veure amb les classes i els projectes.

ONCA

ONCA

10. L’ONCA, la nostra orquestra, vaig iniciar-hi camí ara fa 25 anys i soc feliç de continuar-lo.

tracking