DMG
Els imprescindibles de Daniel Claret
Director de l'Orquesta Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA). El músic té 38 anys i freqüenta Andorra des dels 13, quan va esdevenir el fundador més jove de l’Orquestra Nacional de Cambra.
1. El violoncel és un company inseparable. Em fa créixer dia a dia i m’acompanya per ser un dels canals d’expressió més potents de què disposo.
2. Sempre que puc vaig a la muntanya, l’emoció del cim és única.
3. La creació de projectes propis és el meu motor i una de les principals il·lusions.
4. Els llibres són una font de riquesa que m’agrada tenir a prop. M’agrada llegir sobre compositors que estic treballant.
5. A la tablet hi emmagatzemo muntanyes de partitures.
6. Córrer és la meva meditació en moviment, m’encanta anar-hi al matí.
7. Res de tot l’anterior seria possible sense la meva estimada família.
8. Acompanyar joves músics en un moment clau de la seva formació, sobretot al Conservatori superior de música del Liceu de Barcelona.
9. Les llibretes per anotar tot el que té a veure amb les classes i els projectes.
10. L’ONCA, la nostra orquestra, vaig iniciar-hi camí ara fa 25 anys i soc feliç de continuar-lo.