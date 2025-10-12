DMG
Els imprescindibles d'Àlex Orona
Artista. Massanenc de 19 anys, estudia arts escèniques a Barcelona. Ha llançat dos temes propis i ha treballat en diversos projectes dins el país de cant, dansa i interpretació, com ‘Macbeth’ amb la Jocand.
1: La família: tant els que estan presents com els que no, són un pilar fonamental.
2. Les amistats i relacions: m’enriqueixen i m’inspiren.
3. Una llibreta: per apuntar qualsevol cosa, com ara notes de les classes o projectes.
4. Una gorra. Sempre a mà per a quan em fa mandra pentinar-me.
5. El mòbil. L’utilitzo per a tot, el calendari, comunicar-me, l’app Notas, on apunto les idees i la gravadora de veu per enregistrar idees de melodies.
6. Assecador amb difusor: el cabell forma part de la meva essència i imatge.
7. La crema de pèsols de l’ametller: em dona anys de vida, de les millors coses que s’han fet mai.
8. Els cascos. Gairebé sempre que surto me’ls poso, és el moment en què romantitzo la meva vida
9. L’art. Sense cap d’expressió artística, no viuria una vida plena i lliure.
10. Jo: se li hauria de donar importància tot i que no ho faig sovint, però sense el meu cos, creativitat i el meu conjunt, no em podria permetre fer el que faig.