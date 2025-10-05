DMG

Els imprescindibles de Kic Barroc

Pianista. Implicat en nombrosos projectes que el fan rodar amunt i avall fent concerts. Treballa amb Fonorama i està preparant el segon disc. Col·labora amb el Festival de jazz d’Escaldes i l’Andorra SaxFest.

Kic Barroc.

Kic Barroc.K.B.

Jorge Enriquez
Jorge Enríquez Sánchez

1. El Festival de jazz és el projecte que més m’estimo.

Festival de Jazz.

L'ordinador.

2. L’ordinador, és una eina de treball imposada.

Els cascs.

3. Els cascs, necessito música a totes hores.

El fonorama.

4. El Fonorama és el projecte més maco que tinc entre mans. 

El piano.

5. El piano és la meva eina de treball preferida. De tots els colors i mides.

Muntanya i Skimo.

6. La muntanya i l’skimo, sempre que hi ha temps m’escapo a la muntanya a fer skimo.

L'estudi.

7. L’estudi és la meva oficina.

La furgoneta.

8. La furgoneta, és una eina d’oci i treball. Tot, a tot arreu.

Els gossos.

9. Els gossos són pura energia.

Els senyora.

10. Els Senyora, és un altre projecte que tinc i és el que més vida em dona.

