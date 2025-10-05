DMG
Els imprescindibles de Kic Barroc
Pianista. Implicat en nombrosos projectes que el fan rodar amunt i avall fent concerts. Treballa amb Fonorama i està preparant el segon disc. Col·labora amb el Festival de jazz d’Escaldes i l’Andorra SaxFest.
1. El Festival de jazz és el projecte que més m’estimo.
2. L’ordinador, és una eina de treball imposada.
3. Els cascs, necessito música a totes hores.
4. El Fonorama és el projecte més maco que tinc entre mans.
5. El piano és la meva eina de treball preferida. De tots els colors i mides.
6. La muntanya i l’skimo, sempre que hi ha temps m’escapo a la muntanya a fer skimo.
7. L’estudi és la meva oficina.
8. La furgoneta, és una eina d’oci i treball. Tot, a tot arreu.
9. Els gossos són pura energia.
10. Els Senyora, és un altre projecte que tinc i és el que més vida em dona.