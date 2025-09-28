DMG

Els imprescindibles de Cristina Pericas

Actriu i productora. Va estudiar interpretació i producció a Barcelona. Amb un peu entre la Ciutat Comtal i el Principat, ha tornat a Andorra, on va “descobrir les arts escèniques”.

Cristina Pericas

Cristina PericasC.P.

Jorge Enriquez
Publicat per
Jorge Enríquez Sánchez

Creat:

Actualitzat:

1. El submarinisme. Estar envoltada d’aigua i veure el que està al fons del mar, experiències irrepetibles.

Submarinisme

Submarinisme

Amics

Amics

2. Amics. Aquella família que tot i no compartir sang et fa sentir com a casa.

El vertigen

El vertigen

3. El vertigen. La dansa vertical. Trobar altres maneres d’explicar el que la paraula no pot.

Les plantes

Les plantes

4. Les plantes. Tenir natura dins de casa em dona pau i tranquil·litat.

L'esmorzar

L'esmorzar

5. Un bon entrepà i cafè a primera hora del matí. No hi ha res que em faci més feliç que aixecar-me amb gana i poder esmorzar.

gtr

gtr

6. Llar de foc. El foc m’hipnotitza i perdo hores i hores mirant-lo.

La curiositat

La curiositat

7. La curiositat i el desequilibri em fan vibrar, moure’m i avançar. És el motor dels meus somnis i de les meves metes.

La muntanya

La muntanya

8. La muntanya. Arribar dalt d’un cim i veure l’horitzó.

gtr

gtr

9. Les gildes. És la combinació perfecta per a un bon moment.

El teatre

El teatre

10. El teatre, poder ser el vehicle de diferents personatges em fa viure moltes vides.

tracking