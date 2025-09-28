DMG
Els imprescindibles de Cristina Pericas
Actriu i productora. Va estudiar interpretació i producció a Barcelona. Amb un peu entre la Ciutat Comtal i el Principat, ha tornat a Andorra, on va “descobrir les arts escèniques”.
1. El submarinisme. Estar envoltada d’aigua i veure el que està al fons del mar, experiències irrepetibles.
2. Amics. Aquella família que tot i no compartir sang et fa sentir com a casa.
3. El vertigen. La dansa vertical. Trobar altres maneres d’explicar el que la paraula no pot.
4. Les plantes. Tenir natura dins de casa em dona pau i tranquil·litat.
5. Un bon entrepà i cafè a primera hora del matí. No hi ha res que em faci més feliç que aixecar-me amb gana i poder esmorzar.
6. Llar de foc. El foc m’hipnotitza i perdo hores i hores mirant-lo.
7. La curiositat i el desequilibri em fan vibrar, moure’m i avançar. És el motor dels meus somnis i de les meves metes.
8. La muntanya. Arribar dalt d’un cim i veure l’horitzó.
9. Les gildes. És la combinació perfecta per a un bon moment.
10. El teatre, poder ser el vehicle de diferents personatges em fa viure moltes vides.