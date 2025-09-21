DMG
Els imprescindibles de Fran Alcázar
Coordinadora del mw museu de l’electricitat. Va arribar a Andorra el 2019. Graduada en enginyeria forestal, va veure que era important treballar amb les persones i va fer el gir cap a la comunicació.
1. Gaudeixo dels viatges, des de la planificació fins que torno a casa. I tinc el millor company d’aventures.
2. M’agrada que m’expliquin històries, siguin orals o escrites, vull que m’expliquin fets sorprenents per poder dir, com l’Alícia de Lewis Carroll: “Curiouser and curiouser!”.
3. M’agraden els jocs en general i el LEGO en particular.
4. Les ulleres me les he de posar tan bon punt em desperto, sense elles vaig molt perduda.
5. Les llistes o planificadors m’ajuden a adaptar-me millor als canvis.
6. Com que m’agrada estar a l’aire lliure, em poso crema solar cada dia. Sempre dic que la pell té memòria!
7. La natura és el millor museu de tots.
8. Amb el meu marit tenim moltes coses en comú i passem un munt de temps junts.
9. El llapis per escriure i dibuixar, i, si de cas, sempre es pot esborrar.
10. Tinc fascinació pels museus des de petita, són la nostra memòria col·lectiva, importantíssima per saber què volem ser.