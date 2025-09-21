DMG

Els imprescindibles de Fran Alcázar

Coordinadora del mw museu de l’electricitat. Va arribar a Andorra el 2019. Graduada en enginyeria forestal, va veure que era important treballar amb les persones i va fer el gir cap a la comunicació.

Fran Alcázar.

Fran Alcázar.F.A.

1. Gaudeixo dels viatges, des de la planificació fins que torno a casa. I tinc el millor company d’aventures.

Viatges.

Històries.

2. M’agrada que m’expliquin històries, siguin orals o escrites, vull que m’expliquin fets sorprenents per poder dir, com l’Alícia de Lewis Carroll: “Curiouser and curiouser!”.

LEGO.

3. M’agraden els jocs en general i el LEGO en particular.

Les ulleres.

4. Les ulleres me les he de posar tan bon punt em desperto, sense elles vaig molt perduda.

Les llistes o planificadors.

5. Les llistes o planificadors m’ajuden a adaptar-me millor als canvis.

La crema solar.

6. Com que m’agrada estar a l’aire lliure, em poso crema solar cada dia. Sempre dic que la pell té memòria!

La natura.

7. La natura és el millor museu de tots.

El meu marit.

8. Amb el meu marit tenim moltes coses en comú i passem un munt de temps junts.

El llapis.

9. El llapis per escriure i dibuixar, i, si de cas, sempre es pot esborrar.

Els museus.

10. Tinc fascinació pels museus des de petita, són la nostra memòria col·lectiva, importantíssima per saber què volem ser.

