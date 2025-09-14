DMG

Els imprescindibles d'Anna Albalat

Investigadora i ciclista. Escaldenca de 35 anys, és geògrafa amb un màster en meteorologia i treballa a Andorra Recerca + Innovació. Combina la feina amb el ciclisme i forma part de l’equip d’Andona Racing.

Anna Albalat

Celina Cedro

1. L’equip humà. Tot i que la IA ajudi, el que de veritat és important és tenir un equip humà que et fa créixer professionalment i com a persona.

Un equip humà

Hotel Os de Civís

2. Hotel Os de Civís, imprescindible per menjar bé i tenir una bona sobretaula.

Esquiar

3. Esquiar. Amb dos anys em van posar uns esquís als peus. Fa un temps que he descobert l’esquí de muntanya.

La parella

4. La parella, que aporta i és pau i serenor.

Les ulleres de sol

5. Les ulleres de sol. Sempre a sobre.

L'equip de ciclisme

6. L’equip de ciclisme. Tenir un equip: es pot arribar més lluny acompanyat que tot sol.

Un bon vi

7. Un bon vi. M’encanta acompanyar els àpats amb un bon vi.

La Intel·ligència Artificial

8. La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se.

Auriculars

9. Auriculars per fer sèries en bici i per al pòdcast abans d’anar a dormir.

Família i amics

10. M’encanta ajuntar la família i els amics en un mateix esdeveniment.

