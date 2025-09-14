DMG
Els imprescindibles d'Anna Albalat
Investigadora i ciclista. Escaldenca de 35 anys, és geògrafa amb un màster en meteorologia i treballa a Andorra Recerca + Innovació. Combina la feina amb el ciclisme i forma part de l’equip d’Andona Racing.
1. L’equip humà. Tot i que la IA ajudi, el que de veritat és important és tenir un equip humà que et fa créixer professionalment i com a persona.
2. Hotel Os de Civís, imprescindible per menjar bé i tenir una bona sobretaula.
3. Esquiar. Amb dos anys em van posar uns esquís als peus. Fa un temps que he descobert l’esquí de muntanya.
4. La parella, que aporta i és pau i serenor.
5. Les ulleres de sol. Sempre a sobre.
6. L’equip de ciclisme. Tenir un equip: es pot arribar més lluny acompanyat que tot sol.
7. Un bon vi. M’encanta acompanyar els àpats amb un bon vi.
8. La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se.
9. Auriculars per fer sèries en bici i per al pòdcast abans d’anar a dormir.
10. M’encanta ajuntar la família i els amics en un mateix esdeveniment.