DMG
Els imprescindibles de Jordi Almeyda
CAP DE LA COLLA GRESCA GEGANTERA D’ANDORRA LA VELLA. Andorrà de naixement i judoka representant a Andorra fins als 28 anys. Es defineix com un amant de la cultura popular “de casa nostra”.
1. Música, dutxa i cafè als matins.
2. El trinxat o els canelons. Sempre els de la padrina d’Aixirivall, no hi ha millor menjar.
3. Andorra, gegants i falles. M’agrada transmetre als joves que la nostra cultura és important i única, que la gaudeixin i l’entenguin.
4. Fer esport, perquè exercitar-se és molt necessari.
5. Un beure amb els meus germans, David, Tarik i Víctor, quan podem trobar-nos tots.
6. Unes vigatanes. Em recorden el meu padrí Josep i una part dels meus orígens.
7. La família. Pares, germà, parella i per damunt de tot el meu fill Ot i totes les nostres converses, que tant m’enriqueixen.
8. Mirar el futbol. Bogeria blaugrana.
9. Una trobada amb els meus, per desconnectar.
10. Tardes de pel·lícula, sofà i manta els diumenges.