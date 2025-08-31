DMG

Els imprescindibles d'Eva Ramos

CONSELLERA DE SOCIAL DEL COMÚ DE SANT JULIÀ. L’Eva va néixer a Encamp, però fa més de 30 anys que viu i treballa a la parròquia laurediana. És col·laboradora educativa a l’Escola Andorrana.

Eva Ramos.

Eva Ramos.

1. Les amigues. Un cop l’any, sortir de viatge amb elles s’ha tornat imprescindible.

Les amigues.

Les amigues.

Palau Saverdera.

Palau Saverdera.

2. Palau Saverdera, a l’Alt Empordà, un poblet tranquil, prop de la platja.

El formatge.

El formatge.

3. El formatge. N’he de menjar cada dia, és una de les coses que més m’agraden.

Els anells de bijuteria.

Els anells de bijuteria.

4. M’encanten els anells de bijuteria.

Rocafort.

Rocafort.

5. Aixecar la finestra al matí i que Rocafort em doni el bon dia.

L'agenda.

L'agenda.

6. Tot i la tecnologia, soc de les que necessiten tenir agenda en paper, sobretot ara, amb el que et comporta estar al comú.

Pastilles per la migranya.

Pastilles per la migranya.

7. Les pastilles per la migranya, sempre les porto al bolso per calmar la migranya, que és la meva companya de vida.

Els meus homes.

Els meus homes.

8. Els meus homes. Són la meva felicitat, els que m’han ensenyat què és estimar, són el més important que tinc.

La planxa de cabell.

La planxa de cabell.

9. La planxa del cabell, qui em coneix sap que no puc sortir de viatge sense ella.

Disfressar-me.

Disfressar-me.

10. M’encanta disfressar-me per carnaval a la rua de l’escola i participar de la festa amb tots els nens.

