DMG
Els imprescindibles de Carine Leclerc
COORDINADORA DE PROGRAMES I SERVEIS SOCIALS DE LA CREU ROJA. Nascuda a França, va arribar a Andorra l’any 2000. També és la responsable de la botiga solidària de la Creu Roja.
1. Un bon àpat amb un bon vi. Els bons productes i els bons vins són la vida.
2. Sempre m’ha agradat cuinar per a la gent que estimo.
3. Anar a esquiar. Soc del mar, però d’ençà que estic a Andorra gaudeixo molt de la muntanya, sobretot a l’hivern.
4. Caminar per la muntanya. Una bona caminada a l’estiu et recarrega les bateries.
5. La meva platja a França. És el meu paradís i el lloc on guardo els records amb els meus cosins.
6. Visitar els museus quan vaig de vacances. La cultura és molt important i t’obre la ment.
7. La meva família és el pilar del meu dia a dia.
8. Les meves amigues. La Vero, la Meri i la Rosemeri, amb qui sempre puc comptar.
9. Les ostres del meu poble. Les ostres del Sr. Alleau de Fouras, a França, per a mi són les millors del món.
10. Fer una copa amb els companys de feina, perquè m’aguanten tota la setmana amb bon humor. Gràcies, Erika, Yasmina, Maria, Olga i a tota la Creu Roja.