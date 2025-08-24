DMG

Els imprescindibles de Carine Leclerc

COORDINADORA DE PROGRAMES I SERVEIS SOCIALS DE LA CREU ROJA. Nascuda a França, va arribar a Andorra l’any 2000. També és la responsable de la botiga solidària de la Creu Roja.

Carine Leclerc.C.L.

Jorge Enriquez
Publicat per
Jorge Enríquez Sánchez

1. Un bon àpat amb un bon vi. Els bons productes i els bons vins són la vida.

Un bon àpat.

Cuinar.

2. Sempre m’ha agradat cuinar per a la gent que estimo.

Esquiar.

3. Anar a esquiar. Soc del mar, però d’ençà que estic a Andorra gaudeixo molt de la muntanya, sobretot a l’hivern.

Caminar per la muntanya.

4. Caminar per la muntanya. Una bona caminada a l’estiu et recarrega les bateries. 

La platja.

5. La meva platja a França. És el meu paradís i el lloc on guardo els records amb els meus cosins.

Visitar museus.

6. Visitar els museus quan vaig de vacances. La cultura és molt important i t’obre la ment.

La família.

7. La meva família és el pilar del meu dia a dia.

Les amigues.

8. Les meves amigues. La Vero, la Meri i la Rosemeri, amb qui sempre puc comptar.

Les ostres del meu poble.

9. Les ostres del meu poble. Les ostres del Sr. Alleau de Fouras, a França, per a mi són les millors del món.

Els companys de feina.

10. Fer una copa amb els companys de feina, perquè m’aguanten tota la setmana amb bon humor. Gràcies, Erika, Yasmina, Maria, Olga i a tota la Creu Roja.

