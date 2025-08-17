DMG

Els imprescindibles de Naiara Galdós

artista plàstica. Andorrana de 37 anys, viu a Arinsal i té el taller a Ordino. Especialista en disseny d’espais i experiències, i arquitectura efímera. Ha estat en projectes com Murs que parlen i és SEO de Naona.

Naiara Galdós.N.G.

Jorge Enriquez
Publicat per
Jorge Enríquez Sánchez

Creat:

Actualitzat:

1. Els somnis. Ales invisibles amb què volem més enllà dels límits. Mapes secrets del cor i l’empenta per aconseguir allò que volem.

Etiquetes:

Els somnis.

Les meves mans

2. Les meves mans. Ponts entre l’ànima i la matèria. Modelen el que veu el meu cap.

Un bon tast.

3. Un bon tast. Un festí per a l’ànima.

El moviment.

4. El moviment. Els núvols, l’aigua al riu, em recorden que tot canvia, tot viu.

La natura.

5. La natura. La meva mestra primera. Les fulles, el vent, el mar són els meus llibres sagrats, i aquests en conjunció a la humanitat construeixen el diàleg de les meves creacions.

La creativitat.

6. La creativitat. El meu motor vital. Amb ella, floreixen sense por formes i idees.

La bona companyia.

7. La bona companyia: família i amics són fonamentals per construir moments màgics.

La música.

8. La música. Un batec universal.

El perfum.

9. El perfum. Memòria líquida, record fet aire. Inspirar-lo desperta mons antics o somnis nous.

Les connexions.

10. Les connexions. M’encanten les noves tecnologies i estar connectada, el meu telèfon intel·ligent sempre m’acompanya.

tracking