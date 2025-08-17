DMG
Els imprescindibles de Naiara Galdós
artista plàstica. Andorrana de 37 anys, viu a Arinsal i té el taller a Ordino. Especialista en disseny d’espais i experiències, i arquitectura efímera. Ha estat en projectes com Murs que parlen i és SEO de Naona.
1. Els somnis. Ales invisibles amb què volem més enllà dels límits. Mapes secrets del cor i l’empenta per aconseguir allò que volem.
2. Les meves mans. Ponts entre l’ànima i la matèria. Modelen el que veu el meu cap.
3. Un bon tast. Un festí per a l’ànima.
4. El moviment. Els núvols, l’aigua al riu, em recorden que tot canvia, tot viu.
5. La natura. La meva mestra primera. Les fulles, el vent, el mar són els meus llibres sagrats, i aquests en conjunció a la humanitat construeixen el diàleg de les meves creacions.
6. La creativitat. El meu motor vital. Amb ella, floreixen sense por formes i idees.
7. La bona companyia: família i amics són fonamentals per construir moments màgics.
8. La música. Un batec universal.
9. El perfum. Memòria líquida, record fet aire. Inspirar-lo desperta mons antics o somnis nous.
10. Les connexions. M’encanten les noves tecnologies i estar connectada, el meu telèfon intel·ligent sempre m’acompanya.