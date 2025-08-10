DMG
Els imprescindibles d'Óscar Cerezo
DIRECTOR DEL PÀDEL PRINCIESPORT. Va néixer a Sabadell i fa 10 anys que va arribar a Andorra. Amb 51 anys ha aconseguit fer de la passió la feina per “gaudir del que faig”, sobretot amb la família.
1. Andorra em fascina, soc un privilegiat per viure aquí, és un país de gran altitud, pràcticament un paradís muntanyós.
2. Amics per sempre, com la cançó de Los Manolos.
3. Dinar els diumenges a Organyà l’arròs de la mama.
4. La platja. El soroll del mar és com música per a les meves orelles.
5. El pàdel. Cada partit és una lliçó i cada set una nova oportunitat, com la vida mateixa.
6. Princiesport. Sempre estimo on treballo i em considero un privilegiat per la meva feina.
7. Esquiar, amb aquesta frase està tot dit: quan Carroi es posa el capell, pluja o neu a la vall del Consell.
8. La tranquil·litat i la pau són imprescindibles i aquest meravellós país m’ho proporciona.
9. Sortir a sopar a fora i fer una copa és fonamental. Després de la calma arriba la marxa.
10. La família és on la vida comença i l’amor mai acaba.