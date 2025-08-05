DMG

Els imprescindibles de Montse Brugulat

COORDINADORA DE L’AULA A ANDORRA RECERCA + INNOVACIÓ. Nascuda a la Seu d’Urgell, és una apassionada de l’etnobotànica i de la natura en general. Actualment, es troba immersa en la neuroeducació.

1. La natura em desperta la ment i la creativitat.

2. La muntanya és imprescindible per a mi. Cada any fem una escapada de ruta per l’alta muntanya, sigui en família o amb amics.

3. Els llibres són indispensables. Tinc una necessitat o malaltia (segons per a qui) que s’anomena Tsundoku, que és l’hàbit d’adquirir llibres i deixar que s’amunteguin a casa sense llegir-los.

4. El fet de compartir sortides per observar la natura m’ha portat aprenentatges inoblidables amb molt bones companyies.

5. El timó assecat no pot faltar a la farmaciola.

6. Les vistes del Cadí. Formen part del fons de la meva retina.

7. Les passejades a buscar bolets de la tardor em vinculen a la família i les arrels.

8. Els ocells són fascinants. Ningú em va avisar que si començava a observar-los, no podria parar.

9. Els vermuts del dissabte de mercat ja són un ritual.

10. Els riures. Les escapades aporten bons moments molt divertits.

