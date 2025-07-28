Els imprescindibles de Sílvia Prada

DMG

Consellera de la comunitat portuguesa. Va arribar fa 18 anys a Andorra, on ha trobat “l’equilibri perfecte entre vida professional i el contacte amb la natura”. Actualment, treballa com a cap d’obra.

1. Llegir és una de les coses que més m’agrada fer per desconnectar i oblidar-me de tot durant una estona.

2. La família, els orígens i la cultura ens fan ser qui som. Ens donen valors, força i un lloc al món.

3. Soc de tenir l’agenda de paper sempre a mà i apuntar-ho tot.

4. La fotografia és una de les meves passions i la meva manera de reviure llocs i moments inoblidables.

5. M’encanta envoltar-me de verd i veure com les plantes prosperen.

6. Quan tinc temps lliure, m’encanta construir amb LEGO. 

7. La natura és essencial. Em dona equilibri, calma i em fa sentir bé.

8. Viatjar és una manera de descobrir el món, obrir els ulls i comprendre millor la vida que ens envolta. 

9. M’apassiona el disseny digital i sovint faig experiments per veure fins on puc arribar.

10. La feina és important perquè em fa sentir realitzada, professionalment i personalment. M’agrada el que faig i ho faig amb passió.

