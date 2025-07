Els imprescindibles de Carles Lozano

1. Lluna i NES, amb el permís de la meva dona, les reines de casa.

Lluna i Nes.

Auriculars in ears Audio 64.

2. In ears Audio 64. Auriculars fets a la meva mida. Permeten tocar als concerts a un volum saludable sense perdre detall.

Perséfone.

3. Persefone. El meu gran projecte. Indissoluble de mi. És una banda, és la meva família. El vehicle amb què he aconseguit els somnis professionals.

Anell de casat.

4. Anell de casat. Pel que representa. Haver donat la passa de voler compartir la vida amb la persona més important per a mi, la meva dona.

Portàtil.

5. Portàtil. Sobretot per treballar. Ha canviat la manera d’organitzar-me.

Kobo.

6. Kobo. Una finestra a una quantitat increïble de llibres en un espai ridícul.

Steam Deck.

7. Steam Deck. Indispensable. Als viatges, o en hores mortes, relaxar-me jugant és quelcom que agraeixo.

El cine.

8. El cine. El meu major hobby.

La motxilla.

9. Motxilla. Simple i essencial a la vegada. No hi ha un sol dia, sigui on sigui, que no la utilitzi.

La guitarra.

10. Guitarra. M’ho ha donat tot. Aquesta és la meva preferida.