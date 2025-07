Els imprescindibles de Marc Huguet

1. La muntanya. Des que tenim la gossa, s’ha convertit en allò que sempre busquem.

La muntanya

Jocs de rol

2. Jocs de rol, per compartir amb els amics, evadir-nos i embarcar-nos en aventures èpiques!

La família

3. El nostre anell (família), on hi ha les empremtes de la meva dona i filla, i on també hi he ficat la nostra gossa.

L'ordinador

4. Ordinador i tauleta gràfica, on creo còmics i il·lustracions, i desconnecto.

El mòbil

5. El mòbil, un “mal necessari”. Sovint és una distracció, però també una font d’informació i inspiració.

La bandolera

6. La meva bandolera amb llibreta, llapis, retoladors, bolis, l’iPad i algun còmic.

Els cascos

7. Els cascos, acompanyants vagi on vagi, m’animen amb música, pòdcasts de lectura i em concentren per dibuixar.

El ballGetty Images

8. El ball, un moment preferit per connectar amb la música, els amics i amb mi mateix.

Les pel·lícules

9. Pel·lícules. Soc cinèfil i m’agraden les d’acció i arts marcials, una de les meves preferides és Kung Fu Panda!

Còmics

10. Còmics. No vaig enlloc sense un.