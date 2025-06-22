DMG

Els imprescindibles de Pere Armenta

JUDOKA. Nascut a Encamp fa 24 anys, és membre de l’equip nacional de la Federació de Judo i mestre d’Educació Física. Gaudeix viatjant i descobrint cultures. Es considera un apassionat del cine.

Pere Armenta.

Pere Armenta.P.A.

La família.

1. La famíla és el meu pilar, m’han acompanyat i donat suport en cada pas. M’han fet ser qui soc.

La llibreria.

2. Com a mestre aquesta llibreta és la clau, hi apunto idees, jocs, activitats...

El cinturó negre.

3. El cinturó negre és el símbol d’anys de treball i superació. Em recorda que mai deixem d’aprendre.

El kimono.

4. És més que una peça de roba, representa el compromís, l’esforç i la passió per aquest esport.

La natació.

5. A l’aigua trobo pau i concentració. La natació m’ajuda a mantenir l’equilibri físic i mental.

Els amics.

6. Una foto o un detall que em recordi els amics, són germans escollits.

La motxilla.

7. A dins hi guardo records, ganes de descobrir món i llibertat.

El xandall.

8. El xandall forma part del dia a dia. M’acompanya a entrenaments, a l’escola i als viatges.

Vespres de calma

9. Els vespres de calma, amb una bona pel·lícula i una manta al sofà són sagrats. Em permeten desconnectar i recarregar energia.

Representar Andorra.

10. Representar Andorra en competicions internacionals m’omple d’orgull i responsabilitat. 

