Els imprescindibles d'Íngrid Bardina

VICEPRESIDENTA DE LA COLLA LAUREDIANA. Nascuda fa 30 anys a Sant Julià de Lòria, va estudiar odontologia i cursa el darrer any d’especialització com a cirurgiana i implantòloga a l’hospital de Bellvitge.

Ingrid Bardina

Ingrid BardinaI.B.

Viatjar

Viatjar

1. Descobrir nous llocs o tornar a destins coneguts em fa recuperar l’energia.

La família

La família

2. La família és el meu pilar i passar-hi temps em fa feliç. Li dec els valors, l’educació i les ganes de superar-me.

Ballar

Ballar

3. El ball el porto a la sang des dels tres anys, continuo formant-me i mai perdo les ganes de seguir ballant.

La xocolata

La xocolata

4. La xocolata és la meva perdició, un mal dia sempre s’arregla amb un tros de xocolata.

Somriures

Somriures

5. M’encanta regalar rialles, qui em coneix sap que sempre tinc un somriure a la cara.

Els avis

Els avis

6. Els avis haurien de ser eterns. S’han de gaudir perquè quan marxen ningú ocuparà el seu lloc.

Esport

Esport

7. Necessito desconnectar i fer esport m’ajuda a aconseguir-ho.

Andorra

Andorra

8. Em sento molt afortunada de ser andorrana. Viure envoltada de muntanyes no ho canviaria per cap altre país.

Esquiar

Esquiar

9. Des de ben petita practico l’esquí, sento que és volar tocant el terra.

Orcera

Orcera

10. Orcera, el poble dels avis materns. Allà em sento com a casa i soc feliç.

