DMG
Els imprescindibles d'Íngrid Bardina
VICEPRESIDENTA DE LA COLLA LAUREDIANA. Nascuda fa 30 anys a Sant Julià de Lòria, va estudiar odontologia i cursa el darrer any d’especialització com a cirurgiana i implantòloga a l’hospital de Bellvitge.
1. Descobrir nous llocs o tornar a destins coneguts em fa recuperar l’energia.
2. La família és el meu pilar i passar-hi temps em fa feliç. Li dec els valors, l’educació i les ganes de superar-me.
3. El ball el porto a la sang des dels tres anys, continuo formant-me i mai perdo les ganes de seguir ballant.
4. La xocolata és la meva perdició, un mal dia sempre s’arregla amb un tros de xocolata.
5. M’encanta regalar rialles, qui em coneix sap que sempre tinc un somriure a la cara.
6. Els avis haurien de ser eterns. S’han de gaudir perquè quan marxen ningú ocuparà el seu lloc.
7. Necessito desconnectar i fer esport m’ajuda a aconseguir-ho.
8. Em sento molt afortunada de ser andorrana. Viure envoltada de muntanyes no ho canviaria per cap altre país.
9. Des de ben petita practico l’esquí, sento que és volar tocant el terra.
10. Orcera, el poble dels avis materns. Allà em sento com a casa i soc feliç.