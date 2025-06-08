DMG
Els imprescindibles de Jordi Blanco
SECRETARI PORTAVEU DE LA COLLA LAUREDIANA. Té 29 anys, és de Sant Julià i treballa al sector tecnològic. Fa tres anys impulsa el naixement de la colla per mantenir viu el patrimoni de la seva parròquia.
1. Sant Julià de Lòria. Perquè la parròquia és casa meva i m’ha donat molt.
2. La festa major. Simbolitza els millors moments de germanor, festa i tradició.
3. La Colla Laurediana. Representa el meu vincle amb la cultura popular i la parròquia. És un orgull formar-ne part.
4. L’ordinador portàtil. L’eina de treball principal, que em permet estar connectat, crear, resoldre problemes i innovar cada dia.
5. Andorra. Perquè estimo el país i em sento molt afortunat d’haver-hi nascut i de viure-hi.
6. LinkedIn. Hi comparteixo el que faig, connecto amb altres professionals i em mantinc al dia del que passa al sector.
7. Auriculars. M’acompanyen sempre: per concentrar-me treballant o simplement per desconnectar amb música o pòdcasts.
8. El mòbil. Indispensable per coordinar-me tant a la feina com a la colla. És una oficina de butxaca.
9. La família. Els pares, germà, nebots... Són el meu pilar i el meu motor.
10. Els amics. A la foto n’hi ha alguns, però aquest imprescindible també és per tots els que hi falten. Amb ells he compartit mil vivències, rialles i moments que em defineixen. Són l’altra família i una font d’alegria i suport.