Els imprescindibles de Jordi Blanco

SECRETARI PORTAVEU DE LA COLLA LAUREDIANA. Té 29 anys, és de Sant Julià i treballa al sector tecnològic. Fa tres anys impulsa el naixement de la colla per mantenir viu el patrimoni de la seva parròquia.

Jordi Blanco

Jordi BlancoJ.B.

Celina Cedro

1. Sant Julià de Lòria. Perquè la parròquia és casa meva i m’ha donat molt.

La festa major

La festa major

2. La festa major. Simbolitza els millors moments de germanor, festa i tradició.

La colla laurediana

La colla laurediana

3. La Colla Laurediana. Representa el meu vincle amb la cultura popular i la parròquia. És un orgull formar-ne part.

El meu ordinador portàtil

El meu ordinador portàtil

4. L’ordinador portàtil. L’eina de treball principal, que em permet estar connectat, crear, resoldre problemes i innovar cada dia.

Andorra

Andorra

5. Andorra. Perquè estimo el país i em sento molt afortunat d’haver-hi nascut i de viure-hi.

Linkedin

Linkedin

6. LinkedIn. Hi comparteixo el que faig, connecto amb altres professionals i em mantinc al dia del que passa al sector.

Auriculars

Auriculars

7. Auriculars. M’acompanyen sempre: per concentrar-me treballant o simplement per desconnectar amb música o pòdcasts.

El mòbil

El mòbil

8. El mòbil. Indispensable per coordinar-me tant a la feina com a la colla. És una oficina de butxaca.

La família

La família

9. La família. Els pares, germà, nebots... Són el meu pilar i el meu motor.

Els amics

Els amics

10. Els amics. A la foto n’hi ha alguns, però aquest imprescindible també és per tots els que hi falten. Amb ells he compartit mil vivències, rialles i moments que em defineixen. Són l’altra família i una font d’alegria i suport.

