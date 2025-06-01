DMG
Els imprescindibles d'Eva Gómez Travesset
Presidenta de l’associació de productors agrícoles i artesans. Laurediana de 42 anys. Des del 2013 elabora la Ratassia de la Carmeta, segons una recepta tradicional de la seva família.
1. El cotxe. Un Dacia Dokker. Senzill, funcional i versàtil. Per desplaçar-me, repartir, trucar amb mans lliures, fer la migdiada... La meva segona casa.
2. Estris. Tornavís, cinta americana, metre... No poden faltar al cotxe. Salven de qualsevol imprevist.
3. L’ordinador. El duc gairebé sempre a sobre. Hi treballo en cafeteries entre cites.
4. El mòbil. E-mails, reunions, factures, whatsapp... En dosifico l’ús però és vital. L’agenda en paper, però! El meu punt retro.
5. Cantar. Assajo durant els trajectes i no molesto ningú... En fi, això crec!
6. Carretó plegable. Sempre a punt per a noves comandes!
7. Silenci i intimitat. Un luxe rar avui en dia. Ni TV, ni música ambient com a costum. Tampoc auriculars durant l’esport.
8. Eye liner. No em sé veure sense.
9. Esport. Equilibri mental i salut. El meu moment. Gaudeixo molt corrent, també quan viatjo.
10. La família. La meva filla, ma mare i ma germana. Nucli i eix vertebrador. Els amics també són molt importants.