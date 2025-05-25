DMG

Els imprescindibles de Lisa Cruz

Presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut. Nascuda al Pas de la Casa, també és vicepresidenta de l’ONG GosSOS. Està compromesa amb la qualitat educativa i és una ferma defensora del lideratge jove.

1. Formar part de l’AQUA i començar un doctorat sobre polítiques educatives en microestats són parts essencials del meu compromís en educació.

2. M’encanta passar temps sola, és una manera d’escoltar-me i recarregar energies.

3. Tornar a veure les mateixes sèries em dona sensació d’estabilitat.

4. Estar envoltada de muntanyes i sentir-me part d’un país petit, però ambiciós és una de les coses que més valoro.

5. Les cançons de Taylor Swift han estat la banda sonora en molts moments importants.

6. Com a vicepresidenta de GosSOS crec en una societat que cuida tots els éssers vius.

7. Tot i el ritme intens de feina sempre torno amb els meus: la família i els amics.

8. El LEGO s’ha convertit en una forma de desconnectar.

9. Ser presidenta del Fòrum de la Joventut i haver representat el jovent andorrà a Europa ha estat un honor.

10. Escriure m’ajuda a compartir allò que no dic en veu alta.

