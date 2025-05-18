DMG

Els imprescindibles de Mireia Planas

VIOLONCEL·LISTA. Té 36 anys i és d’Andorra la Vella. Va estudiar interpretació al Conservatori del Liceu i el màster en interpretació, a Barcelona. Membre de l’ONCA, ensenya violoncel a l’Institut de Música de la capital.

Mireia PlanasM.P.

Celina Cedro

La família

1. La meva extraordinària família.

Wagner

2. Wagner i les sublims obertures.

El violoncel

3. Un company de mil aventures.

Les sabates

4. Les sabates per caminar per qualsevol camí que no estigui asfaltat.

Suzuki

5. Suzuki per recordar per què m’agrada tant el repte de l’ensenyança instrumental.

Bauman

6. Bauman per no perdre’s en aquest món líquid i canviant.

El sentit de l'humor

7. El sentit de l’humor.

La música

8. Escoltar música.

Els canelons

9. Els canelons.

La muntanya

La muntanya per tenir la millor perspectiva del món.

