DMG
Els imprescindibles de Mireia Planas
VIOLONCEL·LISTA. Té 36 anys i és d’Andorra la Vella. Va estudiar interpretació al Conservatori del Liceu i el màster en interpretació, a Barcelona. Membre de l’ONCA, ensenya violoncel a l’Institut de Música de la capital.
1. La meva extraordinària família.
2. Wagner i les sublims obertures.
3. Un company de mil aventures.
4. Les sabates per caminar per qualsevol camí que no estigui asfaltat.
5. Suzuki per recordar per què m’agrada tant el repte de l’ensenyança instrumental.
6. Bauman per no perdre’s en aquest món líquid i canviant.
7. El sentit de l’humor.
8. Escoltar música.
9. Els canelons.
La muntanya per tenir la millor perspectiva del món.