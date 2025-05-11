DMG
Els imprescindibles d'Àlex Rodríguez
Biòleg i coordinador d’andorra sostenible. Lauredià de 30 anys. Té una gran experiència en educació, la qual cosa li permet conèixer de prop la realitat educativa i ambiental del país.
1. El gimnàs o alguna ruta amb la bici són moments per buidar el cap.
2. Soc d’aquells que no funcionen sense un bon cafè.
3. Res com un vespre tranquil en bona companyia. Si hi ha cerveseta i alguna tapa, millor.
4. El menjar casolà de la mare. Un bon plat de llenties o un estofat fet amb amor. Tornar a casa i que faci olor de cuina de veritat és un regal.
5. Sempre porto els auriculars a sobre, em permeten escoltar música o pòdcasts mentre treballo, cuino o camino pel carrer.
6. La motxilla és una extensió meva i sempre va plena: llibreta, ordinador, termos...
7. El mòbil és indispensable, per estar connectat i desconnectar una estona del món.
8. El gorro forma part de la meva personalitat, sempre porto el cap protegit.
9. El cotxe forma part del meu dia a dia. Treballem per fomentar una mobilitat més conscient, però és sinònim de llibertat.
10. Segueixo el Madrid des de ben petit, però el MoraBanc de bàsquet és orgull de país.