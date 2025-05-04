DMG
Els imprescindibles de Montse Mases
NEUROPSICÒLOGA. Va néixer a Barcelona fa 57 anys i va arribar a Andorra fa 25. S’encarrega de coordinar els programes de l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea), on exerceix de neuropsicòloga.
1. La família és el més important de la meva vida.
2. El martell i la brúixola són records d'una enyorada professió per a mi.
3. Sempre un llibre a mig llegir, aquest és l’actual.
4. Estic aprenent joieria a l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, és un petit oasi on pots escapar del carregós tràfec de la vida andorrana.
5. Les meves Parker 21, tenen més de 80 anys i encara escriuen cada dia. Tant de bo en l’actualitat fabriquéssim les coses per durar.
6. Si aconsegueixo més de dos objectes d’una categoria no puc evitar començar una col·lecció, la més maca la de minerals.
7. Vaig venir a Andorra per la muntanya, i per ella no en voldria marxar mai.
8. Què és la vida sense vicis? La Coca-Cola és el meu.
9. M’agraden molt els treballs manuals, vaig aprendre a YouTube a gravar vidre.
10. La col·lecció més estranya la de xicres, en tinc més de 300 tant de dins de casa com de torres d’alta tensió.