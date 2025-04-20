DMG
Els imprescindibles de Montse Grau
Periodista i comunicadora. Nascuda a Barcelona fa 46 anys, en fa 21 que resideix a Andorra. Ha treballat a mitjans de comunicació del país i ara s’endinsa en la comunicació corporativa i estratègica.
1. Compartir estones amb la família i amics sempre és un chute d’energia positiva.
2. Perdre’m en qualsevol cala de Menorca és una de les experiències que intento repetir cada estiu.
3. La música és el meu refugi i una manera de canalitzar les emocions.
4. Sempre porto un llibre a sobre. La novel·la negra o una història ambientada en la II Guerra Mundial són els que més m’enganxen.
5. Viatjar o fer una escapada sempre que es pugui. Fer-ho amb amigues s’ha convertit en una cita anual imprescindible.
6. Sortir en bici és una de les activitats que em fan desconnectar.
7. Només llevar-me al matí connecto la ràdio per saber tot el que passa tant a Andorra com fora del país.
8. La truita de patates amb ceba és una de les meves debilitats.
9. No puc sortir de casa sense haver-me pres el primer cafè amb llet.
10. Ara que ve el bon temps, fer els diferents estripagecs d’Ordino és un clàssic de primavera i estiu.