Els imprescindibles de Joan Moscoso

La Família.

1. Família, el més important. Passar estones amb les filles i els nets m’omple la vida.

El mòbil

2. Mòbil, per estar comunicat amb tot. El WhatsApp el faig servir molt.

El MoraBanc Andorra

3. El MoraBanc Andorra, soc soci i vaig a veure tots els partits que puc.

El Tauler

4. Tauler, un escaquer físic sempre és millor que una aplicació de mòbil.

La televisió.

5. Televisió, m’agrada molt veure esports, vídeos a YouTube, alguna sèrie...

Els llibres d'història d'Andorra

6. Llibres, d’història d’Andorra o relacionats, com el del Gabi Fernàndez, Benet Pantebre, Alfred Llahí..., d’escacs o guies de viatge.

L'ordinador

7. Ordinador, per estudiar i jugar a escacs, llegir les notícies, buscar receptes de cuina, etc.

La terrassa

8. Terrassa, en tinc a casa amb una taula, cadires, flors... A vegades jugo a escacs amb el veí, mengem allà, gaudeixo de les vistes, etc

La petanca

9. Petanca, m’he aficionat d’ençà que estic jubilat perquè la filla viu al costat del camp. Em fa moure i no quedar-me estancat.

El cotxe

10. Cotxe, com a taxista ha estat el meu company durant molts anys, tot i que ara vaig en autobús i no l’utilitzo gaire més enllà de per buscar els nets a escola.