Els imprescindibles de Javier García Daza

Els pinzells

1. Els pinzells, per poder barrejar sentiments i pintura.

Connexió Wifi

2. Tenir una bona connexió Wifi i estar connectat és imprescindible, tant per treballar com per desconnectar.

El perfum

3. El perfum és el millor complement tant per la vestimenta com per a l’actitud.

La música

4. La música és l’idioma universal per poder transformar les emocions i sentiments en estats d’ànim.

Cuinar

5. Uns bons fogons per poder cuinar, un dels millors plaers de la vida.

Exercicis de força

6. Els exercicis de força són el primer pla de jubilació en el qual cada matí inverteixo una mica.

El pijama

7. No hi ha res com arribar a casa després d’un dia fred i posar-se el pijama, el més còmode, juntament amb les sabatilles.

El cotxe

8. El cotxe per poder canviar d’escenari sempre que ens vingui de gust.

La família

9. L’amor de la família, de la gent i de la meva dona és la benzina invisible que fa avançar al món i a mi mateix.

Chloe i Lolo

10. La Chloe i el Lolo, la millor medicina que tenim a casa perquè els problemes canviïn de color.