Els imprescindibles de Dolors Armengou

Verificat per

Verificat per

Publicat per

1. L’home i les filles són el motor de la meva vida i el suport imprescindible.

La família

Castellar de n'Hug

2. Castellar de n’Hug, el poble on vaig néixer. Ens hi retrobem tota la família per celebrar les dates assenyalades.

Les arracades

3. No puc sortir de casa sense portar arracades, sento que em falta alguna cosa. Els accessoris i els complements per a mi són indispensables.

Els berenars de divendres

4. Els berenars dels divendres amb les amigues “fideles”. Si pot ser compartint un bon suís.

Viatjar

5. Sempre estic a punt per viatjar amb la família o les amigues. Torno amb les piles totalment carregades.

Les novel·les

6. Llegir novel·les d’intriga, policíaques, romàntiques... per desconnectar i fer volar la imaginació.

Fer ganxet

7. Fer ganxet és una de les meves manualitats preferides. Em relaxa i em distreu molt.

El perfum

8. El perfum de sempre, em dona seguretat i em fa sentir bé.

Caminar

9. Caminar, ja sigui pels preciosos camins d’Andorra o fent una etapa del Camí de Santiago, un clàssic la primera setmana de juliol.

Les festes i les tradicions d'Andorra

10. Gaudir de les festes i tradicions que se celebren a Andorra, especialment les ballades de sardanes.