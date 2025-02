Els imprescindibles de Mercè Miguel

Verificat per

1. Les meves amigues, amb les quals comparteixo hobbies i projectes professionals.

Les amigues

El ioga

2. No soc gaire esportista, però el ioga em fa sentir bé per dins i per fora.

Anar de compres

3. M’agrada anar sola de compres i a mercats i botigues de segona mà.

La Socki

4. La Socki, la meva gosseta, adoptada fa dos anys.

Treballar acompanyada

5. Els meus projectes personals són molt importants per sentir-me útil i si ho faig acompanyada de grans persones, molt millor.

La lectura

6. M’encanta llegir, entrar en una llibreria i perdre’m entre títols i pàgines.

La moda

7. La moda m’apassiona d’ençà que era ben petita. El barret de la foto m’agradava molt i me’l posava sovint, tot i que em picava moltíssim.

Cafè amb llet de soja i cereals.

8. No puc sortir de casa sense el meu cafè amb llet de soja i cereals.

Viatjar

9. Amb 22 anys vaig marxar un estiu als EUA i ja no he parat de viatjar.

La solidaritat

10. No m’imagino la vida sense la solidaritat. Crec fermament que podem fer un món millor per a tothom entre tots i totes.