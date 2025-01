Els imprescindibles de Meritxell Queró

Verificat per

1. Superació. Superar-me constantment, sempre busco reptes nous que em permetin créixer i aprendre.

Estius

2. Els estius, m’encanta compartir-los amb la família i els amics, tot veient com s’allarga el dia.

Explorar món

3. Viatjar, adoro explorar el món. Descobrir noves cultures, formes de vida i tradicions.

Esquí

4. L’esquí, la sensació de lliscar per la muntanya nevada en fan sentir viva.

El Nadal

5. El Nadal, pels carrers il·luminats i les decoracions, per la il·lusió de petits i grans, per l'alegria de l'ambient... És una època màgica que uneix famílies i amics.

Andorra

6. Andorra, estimo el meu país i els valors de Concòrdia m’inspiren per treballar per a ell i buscar el millor futur possible.

La natura

7. La natura, estar envoltada de paisatges verds i anar a buscar bolets em fa sentir en pau i connectada amb l’entorn.

La família

8. La meva petita família. L’home i el fill són el refugi i el tresor més valuós que tinc.

Alegria

9. Alegria, el meu objectiu és ser feliç i allunyar-me de tot allò que no m’ho permeti.

La gran família

10. La meva gran família, pares, germana, nebots... no hi ha res millor que la seva companyia i l’amor que compartim.