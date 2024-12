Els imprescindibles de Núria Montes

Verificat per

1. Càmera analògica. Tinc l’antiga càmera de l’avi i de tant en tant m’encanta comprar un rodet i fer fotos.

2. Cantimplora. Allò que diuen que s’han de beure dos litres d’aigua? Ho compleixo!

3. Mòbil. Sí, faig servir el telèfon per a tot!

4. Les claus del cotxe. Perquè per feina no paro. També tinc la targeta del bus, però no sempre puc utilitzar el transport públic.

5. Trinxat del pare. Que algú et prepari alguna cosa per menjar és una manera molt maca de cuidar-te.

6. Sopa de ceba. Un dels meus plats preferits. La de la sogra és de les millors que he provat.

7. Te. Quan vivia amb la meva millor amiga, la Carol, moltes tardes ens fèiem un te i parlàvem de la vida.

8. Cacau per als llavis. Em fa mania tenir els llavis secs, sobretot si he de parlar en públic.

9. Llibres. Sempre he de tenir algun llibre a la bossa o a la tauleta de nit.

10. Quim Viladrich. La parella des de fa vuit anys, s’ha convertit en algú essencial per a mi. Som un equip.