Els imprescindibles de Mercè Canals

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Una tassa de cafè

1. El cafè amb gel mai em pot faltar amb la tassa de regal de les filles.

Torró de xocolata amb avellanes

2. La xocolata Simon Coll, la millor del món, també és del meu poble, i el torró de xocolata amb avellanes, m’encanta.

Festa de la fil·loxera

3. És una festa molt arrelada del meu poble, Sant Sadurni d’Anoia, que ens recorda quan hi va haver la plaga de la fil·loxera i va matar tots els ceps. Cada 8 de setembre hi vaig.

El mar

4. Seure davant del mar em relaxa i em sento lliure, em passaria hores mirant-lo.

El mòbil

5. Sí, ho haig d’acceptar, estic enganxada al mòbil, no puc estar sense ell.

Los cuatro acuerdos

6. Aquest llibre és com la meva Bíblia, me’l va recomanar un amic i el tinc a la tauleta de nit per a quan el necessito.

Viatjar

7. M’encanta viatjar, conèixer altres països i cultures m’enriqueix molt.

Teatre

8. El teatre és la meva feina i la meva passió, el teatre és fer màgia.

La família

9. La família és el pilar de la meva vida.

Caminar

10. Anar a caminar per les nostres muntanyes, em serveix per desconnectar i és on se m’activa més la creativitat.