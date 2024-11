Els imprescindibles de Carme Massana

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Viatjar

1- Viatjar és una de les meves passions, no em canso mai.

Cant coral

2- Durant anys he fet cant coral a Escaldes. Vaig fer bons amics i col·legues, però ara ja em costa per culpa de l’horari.

Família

3- La família sempre ha estat el punt més important, hi he gastat més temps que amb la pintura. A casa tothom és benvingut.

Cuinar

4- Preparar el dinar per a mi i per a algun dels meus fills. M’agrada molt cuinar, d’alguna manera la cuina forma part de l’artista.

Ordre

5- Intento ser lleugerament endreçada, especialment a l’estudi. El caos m’impedeix treballar amb comoditat.

Activitat física

6- L’activitat física com caminar, més enllà de fer la ruta del colesterol, moure l’esquelet, tirar-se a la piscina dels Serradells, és un plaer i una necessitat per mantenir-me activa

Pel·lícules

7- Veure pel·lícules ja em ve de jove.

Pintar

8- Anar a pintar i/o dibuixar és imprescindible. Un dia agafo els olis un altre les aquarel·les.

Llegir

9- M’agrada llegir i fa temps que ho intento en llengua anglesa.

Cafè

10- Al matí em costa aixecar-me i necessito una dutxa curta, un cafè amb llet i unes torrades.