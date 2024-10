Els imprescindibles de Gil Grandjean Moles

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Aprenentatge

1. M’agrada aprendre tècniques, llengües, conceptes, històries… i encara més quan les transmeten gent apassionada.

Cor dels petits cantors

2. El cor dels petits cantors. La Catherine Métayer, una segona mare i una guia que ens ha inculcat valors primordials.

Café

3. El cafè. A vegades les nits són curtes i els dies plens, en aquests moments un cafè ben fort esdevé una bona ajuda.

Meditació

4. La meditació és el millor mètode que he trobat per gestionar l’estrès, les emocions i els conflictes interns que venen amb l’aprenentatge del cant.

Música barroca

5. Música barroca. Període musical d’una immensa riquesa d’estils diferents, que es va desenvolupar del 1600 al 1750.

Cuinar

6. Cuinar per als altres o per a mi em fa feliç. I compartir un dinar a taula amb gent és un moment privilegiat.

Escoltar música

7. Escoltar música. Sempre em reservo una o dues hores per setmana per descobrir un àlbum sencer.

Que ma joie demeure

8. Que ma joie demeure de Jean Giono. És la meva lectura més impactant. Tracta de l’aprenentatge i de la importància de la contemplació de qualsevol cosa, la necessitat de l’inútil i del pas del temps.

Fer música amb gent

9. Per mi practicar música pren sentit quan es fa amb gent. Quan tot l’esforç de cada músic dona un resultat comú.

Caminar

10. Caminar. Quan em puc permetre anar a peu a un lloc o caminar per la muntanya, ho faig.