Els imprescindibles de Vanesa Arroyo

Fills

1. Els meus fills són el meu suport emocional, motor de vida i font d’inspiració constant.

Llibres

2. Llibres d’innovació, gestió, ciència i tecnologia. Sempre tinc un llibre a mà per mantenir-me actualitzada amb els últims avenços i reflexionar sobre mètodes de gestió.

L'agenda

3. No puc viure sense l’agenda per organitzar les tasques diàries i conciliar la feina, la família, i els projectes personals.

L'astronomia

4. L’astronomia, perquè des de petita explorar mons a diferent escala m’ha fascinat. El món micro i macroscòpic ens situen en el nostre lloc d’importància relativa.

Les sabates esportives

5. Les sabates esportives són essencials en el dia a dia, tot i que no me les poso tan sovint com voldria.

La xocolata

6. Sembla un tòpic, però cada dia menjo xocolata! Deu ser perquè ajuda a combatre l’estrès?

Natura

7. Necessito moments de desconnexió i relaxació en entorns naturals, sobretot escoltar l’aigua i els sons de l’entorn.

Snacks sense gluten

8. Soc intolerant al gluten i a la lactosa, així que sempre porto productes que no en continguin, ja que no sempre és fàcil de trobar-ne.

Volkswagen

9. La furgo Volkswagen Samba és el meu tresor material, tot i que no té un motor gaire potent i no es poden fer llargues escapades.

L'Equip

10. Les persones amb qui treballo que m’ensenyen altres punts de vista i contribueixen a assolir objectius comuns.