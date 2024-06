Els imprescindibles de Mariona Bessa

L’Albert; el meu company de vida. Hem compartit deu anys d’aventures

1. L’Albert; el meu company de vida. Hem compartit deu anys d’aventures.

2. Els meus pares, que sempre m’han fet costat, m’han donat uns valors preciosos i m’han convertit en l’adulta que soc avui en dia.

3. Les vacances sempre són d’una mateixa temàtica... natura, animals o ciències!

4. Escriure, escriure i escriure! La imaginació i la creativitat em mantenen constantment il·lusionada.

5. Gaudir de la natura. Seure davant d’un estany o coronar un cim m’aporta pau.

6. No hi ha res com una bona pel·lícula, sigui al cinema o a casa, acompanyada d’una barreja de crispetes dolces i salades.

7. No m’imagino una vida sense llibres. Hi ha novel·les que m’han tocat el cor.

8. Amigues amb qui compartir les pors, les il·lusions i els riures.

9. L’afany de superació. L’he viscut de prop arran de l’accident del Marc, el meu germà petit.

10. No perdre mai la il·lusió. He nascut optimista, però també m’ho he treballat.