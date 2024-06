Els imprescindibles de Brigit Garcia

1. Imprescindibles per a mi i sempre al meu costat, l’home i el fill!

1. Imprescindibles per a mi i sempre al meu costat, l’home i el fill!

2. La música... Compondre, escriure! Sempre a punt al piano un llapis i pentagrames en blanc per convertir-los en partitures!

2. La música... Compondre, escriure! Sempre a punt al piano un llapis i pentagrames en blanc per convertir-los en partitures!

3. Bons dinars o sopars en família i entre amics, compartint moments de riures i anècdotes!

3. Bons dinars o sopars en família i entre amics, compartint moments de riures i anècdotes!

4. Lluitadora, mirant sempre endavant a la vida... mai llenço la tovallola i acompanyada sempre de melodies que m’ho recorden!

4. Lluitadora, mirant sempre endavant a la vida... mai llenço la tovallola i acompanyada sempre de melodies que m’ho recorden!

5. El dia a dia com a delineant, dibuixant projectes i futur!

5. El dia a dia com a delineant, dibuixant projectes i futur!

6. Escapades en autocaravana, viatjar i descobrir nous indrets i els seus encants!

6. Escapades en autocaravana, viatjar i descobrir nous indrets i els seus encants!

7. Passat, present i futur de la meva trajectòria musical! Tota una vida dedicada a cantar! Com a propulsora del projecte Andorra a Eurovisió, espero ser la propera representant del país al festival!

7. Passat, present i futur de la meva trajectòria musical! Tota una vida dedicada a cantar i el que em queda! Com a propulsora del projecte Andorra a Eurovisió, espero ser la propera representant del país al festival de la cançó!

8. Tardes de soffing entre crispetes i una bona pel·lícula, els diumenges a la tarda!

8. Tardes de soffing entre crispetes i una bona pel·lícula, els diumenges a la tarda!

9. Sempre arrelada i des de ben petita he crescut entre tradicions i entitats culturals! Dansaire i veu de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany, pubilla l’any 1996, etc.

9. Sempre arrelada i des de ben petita he crescut entre tradicions i entitats culturals! Dansaire i veu de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany, pubilla l’any 1996, etc.

10. Des de fa quatre anyets, directora de les corals Rocafort i Petits Cantaires Lauredians! Amb qui no tan sols puc compartir la meva passió per cantar, sinó també transmetre l’amor a la música!

10. I com no des de fa quatre anyets, directora de les corals Rocafort i Petits Cantaires Lauredians! Amb qui no tan sols puc compartir la meva passió per cantar, sinó també l’oportunitat de poder transmetre l’amor a la música!