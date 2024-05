Els imprescindibles de Jorge Pérez

1. L’Adela és la meva parella, la companya de viatge i de vida sense la qual no puc viure. És la meva millor amiga i confident.

L'Adela

Els fills

2. Els fills, el Samuel i la Carmina, l’alegria de la meva vida. El millor que m’ha passat. Ho són tot.

El treball

3. El treball social és la meva professió i vocació. La meva forma d’entendre la vida i, per sort, m’hi puc dedicar professionalment.

Excursió amb la família

4. Una excursió de cap de setmana, amb la família, per recarregar piles, on sigui, tant hi fa.

Vi

5. Un bon vi i un bon pernil (de Terol) com a complement a qualsevol visita, quedada o simplement per un sopar.

La muntanya

6. Les muntanyes, és el que més em va atraure d’Andorra, a qualsevol temporada, fent esport, una passejada o simplement gaudint de l’horitzó.

La música rock

7. Música rock, tant per a un dia bo com per a un de dolent, sempre m’acompanya. Show must go on.

Una taula gran

8. Una taula gegant per trobar-me amb familiars i amics, per gaudir d’una bona estona i de molt riure.

Handbol

9. L’handbol és l’esport que vaig practicar des de petit fins que vaig arribar a Andorra, em va ensenyar valors, esforç, treball en equip.

Zaragoza

10. Saragossa, la meva ciutat, el lloc on sempre vull tornar, on tinc la família i els amics de sempre.