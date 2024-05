Els imprescindibles d'Albert Padrol

1. La família, els amics. Són fonamentals.

Neko

2. En Neko (gat en japonès) per a mi és prescindible, però no per a la meva dona.

La lectura

3. La lectura, els llibres. Descobrir Bouvier em va enlluernar.

La muntanya

4. La muntanya, totes les muntanyes, també les d’ Andorra, que tenim la sort de tenir tan a prop.

Roland i Sabrina Michaud

5. Roland i Sabrina Michaud. Amics, excepcionals fotògrafs i viatgers i persones exemplars en tots els sentits.

Tintin

6. Tintín. Com una lectura infantil –o no tant– ha marcat la meva vida.

Te

7. El te, matxa com el de la foto o Darjeeling primera collita. M’acompanyen durant tot el dia.

La fotografia

8. La fotografia és màgica, atura el temps. Cal practicar-la amb prudència.

El viatge

9. El viatge, els viatges, llunyans o propers. Pot ser el temps que millor he aprofitat.

Espai de reflexió

10. Buscar espais de solitud per ordenar pensaments, experiències i emocions.