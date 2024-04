Els imprescindibles de Marta Grau

detail.info.publicated Gerard Decathalogne / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Post its

1. Els post-its. O una llibreta; qualsevol cosa que m’ajudi a ordenar les 300.000 idees que em passen pel cap.

Muntanya

2. Les xiruques. M’han portat fins a tocar dels déus, a les altes muntanyes.

Llibres

3. Un bon llibre o pel·lícula. Llegir o gaudir del cinema m’ajuda a viure.

El coixí per meditar

4. El coixí. L’utilitzo per meditar. M’hi assec dos cops al dia i m’adono que no soc el que penso. És força gratificant.

El mar

5. El mar. Sense ell no hauria pogut sobreviure als pitjors moments.

La cafetera

6. La cafetera. Sense un bon cafè al matí no soc persona. És un dels motius que em fan saltar del llit.

La motxilla

7. La motxilla i la maleta. Viatjar em fa sentir lliure i em fa somiar en gran.

Els auriculars

8. Els auriculars. O qualsevol equip de música. Per poder ballar, ballar i ballar. Si no ballo dos cops al dia com a mínim em panseixo.

L'ordinador

9. L’ordinador. És un apèndix meu i dels meus dits.

Els amics

10. La gent que estimo. Els meus amics, la parella, la família, la meva filla. Són part de mi, de qui soc avui.