Els imprescindibles de Joel Pla

detail.info.publicated Celina Cedro / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

1. Núria, Ruth, Sergi i Gemma. Els meus quatre pilars.

Teatre

2. Teatre. La meva feina, la meva passió i la millor forma d’ajudar a fer un món millor a través de projectes pedagògics com els de l’Escola Teatre de la Seu.

Cadí

3. Cadí. Sempre present al trosset de món on m’ha tocat viure i sempre enyorada quan soc lluny.

Meteo

4. Meteorologia. Índex d’humitat, precipitació acumulada, ratxa màxima... Visc la meteorologia com un partit de futbol i quan neva és com guanyar la Champions.

Esport

5. Esport. Tres cops a la setmana, ideal, dos cops a la setmana, mínim. Si no tinc el cos actiu, la meva ment no funciona com hauria de funcionar.

Hort

6. Hort. Per saber el que menjo, per viure en coherència amb els meus valors. És el meu espai de meditació.

Te

7. Te. Qualsevol activitat millora si tens a la mà un bon te. Me’n bec un litre al dia. A granel si us plau!

Foc a terra

8. Foc a terra. La forma com escalfo casa meva. Sinònim de benestar, caliu i calma.

Natura

9. Natura. Hi he de viure en contacte, si no emmalalteixo. És la que regula el meu estat anímic.

Pots

10. Pots de vidre. El 90% de la meva compra és feta a granel, sense envasos plàstics.